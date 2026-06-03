Cina | embrioni sintetici verso Tiangong per test in assenza di gravità

Notizia in breve

In Cina vengono sviluppati embrioni umani sintetici per test in assenza di gravità a bordo della stazione spaziale Tiangong. L'obiettivo è studiare come la microgravità influisce sullo sviluppo di organi e tessuti artificiali. Le parti del corpo create includono strutture di organi come cuore, fegato e reni. Questi esperimenti mirano a comprendere meglio i processi di crescita in ambienti spaziali senza coinvolgere esseri umani vivi.