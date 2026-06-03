Nel cimitero di Castelboccione, situato vicino a Trasanni, sono previsti interventi di lavori straordinari. I lavori sono stati annunciati e riguarderanno diverse aree del sito. La data di inizio non è ancora stata comunicata ufficialmente. Le operazioni coinvolgeranno interventi di manutenzione e miglioramento delle strutture esistenti. La durata stimata dei lavori non è stata ancora resa nota.

Nuovi lavori interesseranno presto il cimitero di Castelboccione, non lontano da Trasanni. Dopo il cantiere che ha riguardato il rifacimento di tetto, canali di scolo e pareti di un blocco nei mesi scorsi, a breve partiranno i lavori al blocco a valle, che vedranno il restauro e la riqualificazione di 70 loculi, organizzati come già avvenuto qui e in altri cimiteri dall’Amministrazione Comunale, che pur non essendo titolata, si è assunta l’onere di coordinare progetto e impresa esecutrice. Ovviamente come per tutte queste iniziative è indispensabile la collaborazione di tutti i titolari o eredi dei loculi, che come un condominio hanno l’obbligo di provvedere alla manutenzione straordinaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cimitero di Castelboccione, in vista nuovi lavori straordinari

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