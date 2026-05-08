Asilo nido di Soci | lavori per dissequestro e lavori straordinari di pavimentazione in un’unica soluzione

Il comune ha comunicato alle famiglie che i lavori per la riapertura dell’asilo nido di Soci comprendono sia le operazioni di dissequestro che interventi straordinari di pavimentazione. Questa decisione riguarda entrambe le attività, che saranno svolte in un’unica soluzione. La comunicazione è arrivata in data 8 maggio 2026. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di completamento né sulle modalità precise di intervento.

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Arezzo, 8 maggio 2026 – Asilo nido di Soci, il comune scrive alle famiglie: lavori per dissequestro e lavori straordinari di pavimentazione in un’unica soluzione. La decisione arriva per non correre il rischio di allungare di nuovo i tempi di rientro. Alle famiglie riconosciuto nuovamente il bonus e centri estivi appositivi per i bambini più grandi. “L’asilo nido di Soci riaprirà a settembre, compatibilmente con le determinazioni dell’Autorità giudiziaria in merito al dissequestro della struttura. I lavori necessari r ichiesti dalla Usl e legati alla richiesta di dissequestro e quelli straordinari e necessari sulla pavimentazione, verranno...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Asilo nido di Soci: lavori per dissequestro e lavori straordinari di pavimentazione in un’unica soluzione Notizie correlate Asilo nido di Sottomarina, partiti i lavori: ci andranno 72 bambiniSono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido di Sottomarina, una struttura moderna che potrà accogliere fino a 72 bambini nella... Leggi anche: Partiti i lavori per il tetto dell’asilo nido Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bimbo morto all'asilo nido, l'esito dell'autopsia: Agonia di quasi 5 minuti; Bimbo morto all'asilo nell'albero: così la testimonianza di chi lo trovò. Quei drammatici minuti; Arezzo, bimbo morto all'asilo: Cinque minuti di agonia con il ramo che gli stringeva il collo; Asilo di Soci, l'autopsia su Leo fissa la sopravvivenza in 4-5 minuti: il nodo ora è la vigilanza. Asilo nido di Soci: lavori per dissequestro e lavori straordinari di pavimentazione in un’unica soluzioneIl Comune scrive alle famiglie. La decisione arriva per non correre il rischio di allungare di nuovo i tempi di rientro ... lanazione.it Arezzo, bimbo morto all'asilo: preghiera e fiaccolata a SociLutto e raccoglimento a Soci, in provincia di Arezzo, dove nella giornata di ieri, 12 novembre, è morto il piccolo Leonardo, due anni, mentre giocava nel giardino dell'asilo nido Ambarabà Ciccì Coccò ... tg24.sky.it *Rimborso totale della retta!* Con il "Bonus Asilo Nido" dell'INPS puoi avere la retta coperta fino al 100%. Al momento dell'iscrizione sarà offerto un servizio di consulenza gratuita per aiutarti a richiederlo subito. - facebook.com facebook