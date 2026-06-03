CILR 2026 | a Roma il futuro della telechirurgia

A Roma si tiene la XXII edizione del congresso internazionale Challenges in Laparoscopy, Robotics & AI, dedicato alla chirurgia mini-invasiva, robotica e intelligenza artificiale. L’evento si concentra sulle innovazioni tecnologiche nel campo della chirurgia e si svolge nel 2026.

Cosa: XXII edizione del congresso internazionale Challenges in Laparoscopy, Robotics & AI dedicato a chirurgia mini-invasiva, robotica e intelligenza artificiale.. Dove e Quando: Auditorium della Tecnica, Roma. L’evento si svolgerà dal 3 al 5 giugno 2026.. Perché: Per assistere a una storica dimostrazione di telechirurgia robotica intercontinentale e per esplorare le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale applicata alla pratica clinica.. La città di Roma si appresta a consolidare il proprio ruolo di capitale mondiale della medicina avanzata ospitando la XXII edizione di Challenges in Laparoscopy, Robotics & AI (CILR). Dal 3 al 5 giugno 2026, i prestigiosi spazi dell’Auditorium della Tecnica accoglieranno oltre 1. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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