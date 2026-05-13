Forma 2026 | il futuro della moda prende vita alla Nuvola dI Roma
Il 8 e 9 maggio 2026, alla Nuvola di Fuksas a Roma, si è svolta la seconda edizione di FORMA, il festival dedicato alla creatività delle Accademie di Moda del Lazio. La manifestazione ha visto anche il debutto ufficiale di un’Accademia di Belle Arti, che ha preso parte per la prima volta all’evento. La location moderna ha fatto da sfondo a due giorni di esposizioni e incontri dedicati al mondo della moda e dell’arte.
L’8 e il 9 maggio 2026, la cornice avveniristica della Nuvola di Fuksas ha ospitato la seconda edizione di FORMA, il Festival della creatività delle Accademie di Moda di Roma e del Lazio che ha segnato un debutto d'eccezione: la prima partecipazione ufficiale dell’Accademia di Belle Arti di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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? Torna FORMA 2026, Il festival della creatività delle accademie di moda di Roma e del Lazio alla sua seconda edizione negli spazi de La nuvola. Il tema di quest’anno è Identità contemporanea: l’abito, le community e il riconoscersi, un viaggio tra stile, r facebook
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