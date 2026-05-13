Forma 2026 | il futuro della moda prende vita alla Nuvola dI Roma

Il 8 e 9 maggio 2026, alla Nuvola di Fuksas a Roma, si è svolta la seconda edizione di FORMA, il festival dedicato alla creatività delle Accademie di Moda del Lazio. La manifestazione ha visto anche il debutto ufficiale di un’Accademia di Belle Arti, che ha preso parte per la prima volta all’evento. La location moderna ha fatto da sfondo a due giorni di esposizioni e incontri dedicati al mondo della moda e dell’arte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui