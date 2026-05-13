Forma 2026 | il futuro della moda prende vita alla Nuvola dI Roma

Da frosinonetoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 8 e 9 maggio 2026, alla Nuvola di Fuksas a Roma, si è svolta la seconda edizione di FORMA, il festival dedicato alla creatività delle Accademie di Moda del Lazio. La manifestazione ha visto anche il debutto ufficiale di un’Accademia di Belle Arti, che ha preso parte per la prima volta all’evento. La location moderna ha fatto da sfondo a due giorni di esposizioni e incontri dedicati al mondo della moda e dell’arte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’8 e il 9 maggio 2026, la cornice avveniristica della Nuvola di Fuksas ha ospitato la seconda edizione di FORMA, il Festival della creatività delle Accademie di Moda di Roma e del Lazio che ha segnato un debutto d'eccezione: la prima partecipazione ufficiale dell’Accademia di Belle Arti di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook

Video The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook

Notizie correlate

Leggi anche: Trieste laboratorio del futuro. La moda contemporanea prende forma all’ITS Arcademy

Dal romanzo allo schermo: a Palermo prende forma il concept audiovisivo de "La tinta della vita è verde”Il romanzo “La tinta della vita è verde”, opera d’esordio dello scrittore palermitano Giuseppe Cusimano, compie un passo decisivo verso la...

Temi più discussi: FORMA 2026: A Roma il futuro della formazione moda debutta alla Nuvola; Roma capitale della formazione moda: torna FORMA 2026 alla Nuvola con ospiti internazionali; Forma a Roma l'8 e il 9 maggio è imperdibile per chi vuole lavorare nella moda; Frosinone, l’Accademia di Belle Arti protagonista a dell’evento Forma 2026.

nuvola di roma forma 2026 il futuroForma 2026: la Nuvola di Roma ospita 25mila studenti e le accademie di modaL'edizione 2026 di Forma conferma il ruolo di Roma come punto di riferimento per la formazione nella moda internazionale. Il settore regionale mostra numeri in costante crescita in termini di imprese, ... it.blastingnews.com

FORMA 2026, scuole di moda alla Nuvola, Onorato: I giovani non sono il futuro ma il presenteRoma anche nel 2026 si conferma Capitale italiana di nuovi talenti per la moda. Così l'assessore capitolino ai Grandi eventi Alessandro Onorato che ha presentato in Campidoglio, insieme alla ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web