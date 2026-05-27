Il medico a Roma e il paziente a Pechino | nella Capitale la sfida della telechirurgia robotica

Il chirurgo a Roma, armato di robot e il paziente a Pechino, “sotto i ferri” gestiti dall'altra parte del mondo. È uno dei momenti più attesi del 'Challenges in Laparoscopy, Robotics & AI' (Cilr), appuntamento internazionale dedicato alla chirurgia urologica mini-invasiva e alla robotica avanzata. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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