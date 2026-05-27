Il medico a Roma e il paziente a Pechino | nella Capitale la sfida della telechirurgia robotica
Un chirurgo a Roma utilizza un sistema di telechirurgia robotica per operare su un paziente a Pechino. La procedura si svolge in tempo reale, con il medico che controlla i movimenti del robot da una postazione nella capitale italiana. La tecnologia permette di eseguire l’intervento a distanza, collegando le due città tramite una connessione digitale stabile e sicura.
Il chirurgo a Roma, armato di robot e il paziente a Pechino, “sotto i ferri” gestiti dall'altra parte del mondo. È uno dei momenti più attesi del 'Challenges in Laparoscopy, Robotics & AI' (Cilr), appuntamento internazionale dedicato alla chirurgia urologica mini-invasiva e alla robotica avanzata. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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