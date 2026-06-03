Ciclone Harry dalla Regione un milione dal fondo della pesca e dell' acquacoltura alle imprese danneggiate

La Regione Siciliana ha stanziato un milione di euro dal Fondo di solidarietà della pesca e dell’acquacoltura per aiutare le imprese colpite dal ciclone Harry di gennaio. La somma sarà destinata a coprire i danni subiti dalle attività di pesca e acquacoltura nella regione. La decisione è stata comunicata in seguito alla richiesta di sostegno da parte delle imprese danneggiate. La somma si aggiunge a un precedente stanziamento per il supporto alle attività colpite.

La Regione Siciliana destina un altro milione di euro del Fondo di solidarietà della pesca e dell’acquacoltura a favore delle imprese per i danni causati dal ciclone Harry di gennaio. I contributi sono destinati, nello specifico, alla riparazione dei danni causati ai luoghi di sbarco e vendita. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Ciclone Harry e Niscemi, Schifani: Da Regione mezzo miliardo per il rilancio dei territori

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