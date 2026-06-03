Ciclismo - Un campione indimenticabile In ricordo di Franco Tre giorni per Ballerini

Mancano dieci giorni alle tre giornate dedicate al ricordo di Franco Ballerini, in programma a Casalguidi dal 12 al 14 giugno. A ideare la manifestazione che si chiuderà domenica 14 con " La Gran Fondo " i figli Gianmarco e Matteo, per onorare la figura del padre attraverso vari appuntamenti. "Io e mio fratello abbiamo iniziato a pensare a questo progetto quando, parlando con Stefano Santerini, massofisioterapista della Nazionale Italiana di Ciclismo. Ho avuto modo di confrontarmi e parlare con lui di quanto nostro babbo sia stato importante — spiega Matteo Ballerini — Lo abbiamo perso quando eravamo giovanissimi. Il vuoto che lasciò fu indescrivibile, nonostante nostra mamma, Sabrina, abbia portato il peso della famiglia sulle spalle". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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