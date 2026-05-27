ciclismo tre giornate in ricordo di franco ballerini

Dal 12 al 14 giugno, a Casalguidi, si terrà la prima edizione della Granfondo “La Franco Ballerini”, un evento di tre giorni dedicato all’ex campione e commissario tecnico della nazionale di ciclismo. La manifestazione si svolgerà nella località dove Ballerini risiedeva, coinvolgendo ciclisti e appassionati in ricordo del suo contributo al mondo delle due ruote.

Pistoia, 27 maggio 2026 – Sarà Casalguidi, la località dove risiedeva, dal 12 al 14 giugno, ad accogliere l’evento più atteso della stagione: la prima Granfondo “La Franco Ballerini” tutta dedicata all’ex campione e commissario tecnico della Nazionale Italiana di ciclismo. La manifestazione è stata presentata ufficialmente a Villa Cappugi. A ideare e organizzare l’iniziativa, i figli Gianmarco e Matteo, che hanno voluto onorare la figura del padre attraverso vari appuntamenti. Un’occasione speciale, che porterà turisti e sostenitori sulle strade care a Franco, promuovendo allo stesso tempo lo sport e il territorio toscano. “Io e mio fratello... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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