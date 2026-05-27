Ciclismo tre giornate in ricordo di Franco Ballerini

Da lanazione.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 12 al 14 giugno, a Casalguidi, si terrà la prima edizione della Granfondo “La Franco Ballerini”, un evento di tre giorni dedicato all’ex campione e commissario tecnico della nazionale di ciclismo. La manifestazione si svolgerà nella località dove Ballerini risiedeva, coinvolgendo ciclisti e appassionati in ricordo del suo contributo al mondo delle due ruote.

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