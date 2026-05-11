Ciclismo un cippo di marmo in onore di Franco Ballerini

Domenica mattina a Marina di Carrara si è svolta una cerimonia in memoria di Franco Ballerini, che ha coinvolto gli organizzatori e alcuni partecipanti. L’evento ha preceduto il 37° Gran Premio Industrie del Marmo, una gara internazionale dedicata a ciclisti Under 23. Durante la cerimonia è stato inaugurato un cippo di marmo in ricordo di Ballerini, figura nota nel mondo del ciclismo. La corsa si è poi svolta nel pomeriggio, attirando numerosi atleti e appassionati.

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Marina di Carrara, 11 maggio 2026 – Una bella cerimonia domenica mattina ha fatto da anteprima al 37° Gran Premio Industrie del Marmo, la gara internazionale per Under 23 svoltasi a Marina di Carrara, organizzata dalla S.C. Fausto Coppi e vinta in volata dal valdarnese Matteo Gialli. Presente Matteo, uno dei due figli di Ballerini, c’è stata la consegna da parte degli organizzatori con il vicepresidente della società organizzatrice Fabrizio Convalle, di un cippo di marmo le cui dimensioni sono circa un metro per un metro del peso di 150 chilogrammi, con la scritta “Il ciclismo. la mia ragione di vita – La strada il mio destino”, con l’immagine di Franco Ballerini alla Parigi-Roubaix e la sua firma in calce.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ciclismo, un cippo di marmo in onore di Franco Ballerini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ciclismo: al valdarnese Gialli il Gp Industrie del MarmoMarina di Carrara,10 maggio 2026 - In attesa del Giro d’Italia in provincia con la cronometro di 42 km da Viareggio a Massa in programma martedì 19... La produzione artistica di Franco Fanelli arriva in Romagna con una grande mostra in suo onoreLa Fondazione Tito Balestra di Longiano presenta una nuova mostra dedicata a Franco Fanelli, tra i più autorevoli interpreti della grafica italiana... Argomenti più discussi: In 176 per il Gran premio industrie del marmo; ’Industrie del marmo’, il ciclismo è uno show; L’iniziativa Countdown per il Gp Industrie del Marmo. Ghiotta antemprima per i più giovani col Giocaciclismo; Gialli trionfa nel Gp Industrie del Marmo. Sprint da fuoriclasse sui compagni di fuga. Ciclismo, un cippo di marmo in onore di Franco BalleriniEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it