A pochi mesi dall'inizio di Sanremo 2027, si susseguono notizie riguardanti Stefano De Martino, che si trova in una fase di incertezza sulla scelta delle due co-conduttrici, entrambe note nel mondo dello spettacolo. Le trattative sono ancora in corso e non sono stati ancora definiti i nomi delle figure che affiancheranno il presentatore durante le serate. La situazione rimane in evoluzione, con varie ipotesi sul tavolo.

Come saprete alla conduzione del Festival di Sanremo 2027 ci sarà Stefano De Martino. L’attesa, per vedere come se la caverà il conduttore napoletano è tantissima, tanto che cominciano già a spuntare i primi nomi delle donne che potrebbero affiancarlo sul palco dell’Ariston. A quanto pare sarebbero due famosissime a contendersi il posto accanto a De Martino. Ecco chi sono. Dopo le cinque edizioni condotte da Amadeus e le due da Carlo Conti Sanremo si prepara a una svolta storica. A condurre la kermesse musicale nel 2027 sarà, come tutti saprete, Stefano De Martino, volto amatissimo in Rai e non solo. Spazio dunque ai giovani, con il conduttore napoletano che dovrebbe portare una ventata d’aria fresca sul palco dell’Ariston e chissà, magari qualche novità sorprendente. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Sanremo 2027, cambia tutto: cosa sta succedendo con Stefano De Martino

Leggi anche: Le Iene, sfida totale a Stefano De Martino: cosa sta succedendo

Leggi anche: Stefano De Martino parla di Sanremo 2027: come si sta preparando

Temi più discussi: Sanremo 2027, parte il toto co-conduttori: De Martino chiama Maria De Filippi e Izzo-Paolantoni?; Stefano De Martino e Brenda Lodigiani di nuovo insieme: flirt in corso o preparativi per Sanremo?; Sanremo 2027, Stefano De Martino e l'incontro a tre con Brenda Lodigiani: il retroscena; Sanremo 2027, spuntano i nomi di tre co-conduttrici accanto a Stefano De Martino: ecco chi sono.

Stefano De Martino ha cambiato completamente vita: dopo l’annuncio di Sanremo 2027, è sparitoSanremo 2027 rivoluziona tutto: il momento d’oro di Stefano De Martino accende curiosità anche sulla sua vita lontano dai riflettori. donnapop.it

De Martino cambia vita per Sanremo: È blindato, il retroscena e il ruolo (imprevisto) di Brenda LodigianiPeriodo d’oro per il conduttore Rai che si prepara a salire sul palco dell’Ariston per il 2027 e, nel frattempo, non disdegna le uscite con Brenda. libero.it

Stefano De Martino batte tutti! #StaseraTuttoÈPossibile domina ancora con il 14,5% e 2 milioni su Rai 2. #STEP supera anche la soap di Canale 5 (12%) e la Champions League #BarcellonaAtletico (6,8%). Il film cult #PrettyWoman si difende col 13,7%. #As x.com

“La verità su me e Stefano”. Martina Miliddi e il rapporto con De Martino: cosa salta fuori - facebook.com facebook