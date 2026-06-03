Ci sta pensando Stefano De Martino Belen Rodriguez colpo di scena | cosa succede davvero a casa

Belen Rodriguez ha comunicato di aver deciso di prendersi una pausa dai social e dai riflettori, dopo settimane di tensioni e indiscrezioni sulla sua vita privata. La showgirl ha spiegato di aver bisogno di tempo per sé, senza specificare ulteriori dettagli. Nessuna conferma ufficiale di crisi con il partner, ma fonti vicine riferiscono di una momentanea distanza tra i due. La decisione di allontanarsi dai social è stata annunciata tramite un post su Instagram, senza indicare una data di ritorno.

Per Belén Rodriguez sono stati giorni particolarmente delicati, ma i segnali arrivati nelle ultime ore sembrano raccontare una situazione diversa rispetto a quella che aveva preoccupato fan e addetti ai lavori. Dopo il ricovero avvenuto a Milano la scorsa settimana, la showgirl argentina ha lentamente ripreso a mostrarsi sui social, lasciando intravedere alcuni momenti della sua quotidianità e alimentando la speranza che il periodo più difficile possa essere ormai alle spalle. Negli ultimi tempi l’attenzione attorno a Belén è cresciuta notevolmente. Ogni sua apparizione pubblica, ogni storia pubblicata su Instagram e persino ogni assenza dai social è stata osservata con attenzione dai suoi follower. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Tensioni tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez il gossip continua

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