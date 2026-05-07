Stefano De Martino infuriato Nuove tensioni con Belen Rodriguez | cosa c’è dietro

Da caffeinamagazine.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti indiscrezioni segnalano tensioni tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo mesi di apparente tranquillità tra i due ex coniugi. Secondo alcune fonti, nelle ultime ore sono circolate voci di possibili divergenze o frizioni private che hanno riacceso l’interesse sul loro rapporto. Non sono stati forniti dettagli ufficiali o conferme, e le notizie rimangono al momento non confermate.

Nuove tensioni tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo mesi in cui sembrava essere tornato il sereno tra i due ex coniugi, nelle ultime ore sono tornate a circolare indiscrezioni su possibili frizioni private. Una situazione che avrebbe riacceso l’attenzione sul rapporto tra i due, da anni al centro del gossip italiano tra ritorni di fiamma, separazioni e rapporti spesso altalenanti. Dal 2012 a oggi, infatti, la storia tra Belen e Stefano ha attraversato diverse fasi: il fidanzamento, il matrimonio, la nascita del figlio Santiago, la separazione, il divorzio e anche momenti di apparente riavvicinamento. Solo circa un anno e mezzo fa il conduttore aveva parlato pubblicamente di una ritrovata serenità nei rapporti con l’ex moglie, spiegando: “Adesso va tutto benissimo, la saluto e lei risponde, quindi tutto bene.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Notizie correlate

Leggi anche: Belen Rodriguez ancora contro Stefano De Martino: la frecciatina

Stefano De Martino segue Sanremo 2026, ma ignora Belen RodriguezInutile negarlo: Belen Rodriguez è fra i protagonisti indiscussi di questo Sanremo 2026.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Affari tuoi, De Martino infuriato per colpa di Herbert: Come ti permetti. Poi il (doppio) disastro finale; Milano, l'auto di Stefano De Martino è stata vandalizzata con un messaggio chiaro e volgare; La reazione di De Martino all'auto vandalizzata, sulla fiancata un insulto: L'importante è lasciare un segno; Affari Tuoi, il vero show è De Martino: balla sulle note di Belen, poi il lento con Martina Miliddi. La puntata (corta) è un capolavoro.

stefano de martino stefano de martino infuriatoStefano De Martino su tutte le furie con Belen Rodriguez: il retroscena che riaccende la tensione tra i due exDal 2012 a oggi la relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha attraversato numerose fasi: fidanzamento, matrimonio, separazione, ritorni di fiamma e una convivenza pubblica spesso ... torresette.news

stefano de martino stefano de martino infuriatoStefano De Martino agitato per le ultime parole di BelenStefano De Martino non gradisce le parole di Belen Rodriguez: lui guarda a Sanremo, lei alle prese con difficoltà imprenditoriali ... dilei.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.