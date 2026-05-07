Stefano De Martino infuriato Nuove tensioni con Belen Rodriguez | cosa c’è dietro

Recenti indiscrezioni segnalano tensioni tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo mesi di apparente tranquillità tra i due ex coniugi. Secondo alcune fonti, nelle ultime ore sono circolate voci di possibili divergenze o frizioni private che hanno riacceso l’interesse sul loro rapporto. Non sono stati forniti dettagli ufficiali o conferme, e le notizie rimangono al momento non confermate.

Nuove tensioni tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo mesi in cui sembrava essere tornato il sereno tra i due ex coniugi, nelle ultime ore sono tornate a circolare indiscrezioni su possibili frizioni private. Una situazione che avrebbe riacceso l’attenzione sul rapporto tra i due, da anni al centro del gossip italiano tra ritorni di fiamma, separazioni e rapporti spesso altalenanti. Dal 2012 a oggi, infatti, la storia tra Belen e Stefano ha attraversato diverse fasi: il fidanzamento, il matrimonio, la nascita del figlio Santiago, la separazione, il divorzio e anche momenti di apparente riavvicinamento. Solo circa un anno e mezzo fa il conduttore aveva parlato pubblicamente di una ritrovata serenità nei rapporti con l’ex moglie, spiegando: “Adesso va tutto benissimo, la saluto e lei risponde, quindi tutto bene.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Notizie correlate

Leggi anche: Belen Rodriguez ancora contro Stefano De Martino: la frecciatina

Stefano De Martino segue Sanremo 2026, ma ignora Belen RodriguezInutile negarlo: Belen Rodriguez è fra i protagonisti indiscussi di questo Sanremo 2026.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Affari tuoi, De Martino infuriato per colpa di Herbert: Come ti permetti. Poi il (doppio) disastro finale; Milano, l'auto di Stefano De Martino è stata vandalizzata con un messaggio chiaro e volgare; La reazione di De Martino all'auto vandalizzata, sulla fiancata un insulto: L'importante è lasciare un segno; Affari Tuoi, il vero show è De Martino: balla sulle note di Belen, poi il lento con Martina Miliddi. La puntata (corta) è un capolavoro.

Stefano De Martino su tutte le furie con Belen Rodriguez: il retroscena che riaccende la tensione tra i due exDal 2012 a oggi la relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha attraversato numerose fasi: fidanzamento, matrimonio, separazione, ritorni di fiamma e una convivenza pubblica spesso ... torresette.news

Stefano De Martino agitato per le ultime parole di BelenStefano De Martino non gradisce le parole di Belen Rodriguez: lui guarda a Sanremo, lei alle prese con difficoltà imprenditoriali ... dilei.it

Niente superpremi ma tanto fair play per la concorrente sarda protagonista questa sera del gameshow con Stefano De Martino - facebook.com facebook