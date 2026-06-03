Il pollo e il tacchino hanno un contenuto proteico simile. Tuttavia, il pollo è generalmente più leggero e presenta una densità proteica leggermente superiore rispetto al tacchino. Le differenze tra i due prodotti riguardano principalmente il peso e la composizione, ma entrambi sono fonti di proteine di alta qualità. Non ci sono variazioni significative nel contenuto proteico tra le due carni.

Quando l'obiettivo è massimizzare l'apporto di proteine magre, la scelta della fonte proteica da mettere nel piatto diventa importante. E da questo punto di vista, pollo e tacchino possono essere considerati alternative equivalenti. Una porzione da 100 grammi di entrambe le carni fornisce circa 30 grammi di proteine, un po' di più per il tacchino, ma si tratta di una variazione marginale. La differenza principale riguarda invece il profilo nutrizionale complessivo. Il tacchino, soprattutto la parte del petto, risulta infatti un po’ più magro e leggermente più ricco di alcuni micronutrienti. Ecco come orientarsi nella scelta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ci sono più proteine nel pollo o nel tacchino? Tutte le differenze

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7 Proteins God Provided to Fuel Without the Spike

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