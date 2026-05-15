Bilaterale Usa-Cina tra le due economie ci sono almeno due differenze che meritano attenzione
Recentemente, si sono svolti incontri tra rappresentanti degli Stati Uniti e della Cina, due delle maggiori economie mondiali. Durante questi incontri, si sono evidenziate alcune differenze significative tra le due nazioni, tra cui aspetti legati ai sistemi economici e politici. Da un lato, il paese asiatico mantiene un modello comunista con un forte controllo statale, mentre dall’altro, gli Stati Uniti operano con un sistema capitalistico più aperto. Tra le personalità presenti, una figura politica di rilievo ha incontrato i vertici cinesi in un contesto che ha attirato l’attenzione dei media.
Trump, novello Marco Polo, con il suo seguito di oligarchi della finanza e della tecnologia è andato alla corte dell’imperatore della Cina, Xi Jinping, ora un paese comunista. Lo scopo, per Trump, è quello di fare dei buoni affari in maniera diretta, visto che l’aggressiva strategia dei dazi con l’impero celeste non ha funzionato, a differenza che con l’Europa e il Giappone. L’applicazione di tariffe doganali superiori al 100% sulle merci cinesi si è dimostrata un boomerang per gli Usa, e subito è stata accantonata per la pronta e forte risposta cinese. Trump e Xi rappresentano due economie e due modelli economici del tutto differenti, che insieme si spartiscono più del 50% della ricchezza mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Trump Praises Children Who Welcomed Him During Grand Ceremony Hosted By Xi Jinping
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