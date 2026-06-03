Una giocatrice polacca ha raggiunto le semifinali di Roland Garros, vincendo il suo ottavo match consecutivo. Dopo aver superato le qualificazioni, ha battuto in due set un’avversaria russa. La vittoria le permette di entrare tra le ultime quattro del torneo dello slam. La giocatrice ha ottenuto il risultato senza perdere un set in questa fase della competizione. La semifinale rappresenta il suo miglior risultato nel torneo fino a ora.

A 19 anni aveva sfiorato il ritiro per problemi psicologici, ansia, quasi non voleva più giocare a tennis. A 24 anni Maja Chwalinska trova la prima semifinale in carriera nel tour, e addirittura lo fa in uno Slam, al Roland Garros. Batte ai quarti di finale Anna Kalinskaya, n. 22 del seeding, 7-6 (3) 6-3. Una partita che la polacca però domina, avanti 5-1 nel primo set e 5-2 nel secondo. Un risultato che avrebbe anche potuto essere più rotondo in favore della n.114 del mondo, che vince l'ottava partita di fila a Parigi, arrivando dalle qualificazioni. E che le permette di diventare la seconda qualificata a raggiungere la semifinale al Roland Garros nell'Era Open, dopo Podoroska nel 2020. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chwalinska, che favola: ottavo successo di fila e semifinale

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WITEK ROZBITA, GDZIE TKWI PROBLEM CHWALISKA SZALEJE W ROLAND GARROS! SIDOR I KOSTYRA ANALIZUJ

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