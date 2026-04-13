Nella trentacinquesima giornata della Segunda Division spagnola si affrontano Valladolid ed Eibar, due squadre che cercano punti fondamentali per la loro posizione in classifica. La partita rappresenta l’ottava consecutiva tra le due formazione, con le due formazioni che si sono già incontrate in precedenza questa stagione. Le formazioni si preparano a scendere in campo, con le rispettive formazioni ufficiali ancora da annunciare.

Valladolid-Eibar è una gara della trentacinquesima giornata della Segunda Division spagnola: pronostico e formazioni Valladolid ed Eibar si sfidano in questa partita che mette in palio dei punti pesantissimi per posizioni diverse di classifica. I padroni di casa si vorrebbero allontanare dalla zona retrocessione, forse anche in maniera definitiva qualcosa dovesse arrivare una vittoria, gli ospiti invece sono alla ricerca di qualcosa di importante davvero, l’ottavo risultato utile di fila. (Profilo Instagram Eibar) – Ilveggente.it Gli ospiti sono a quattro punti dalla zona playoff e siccome mancano ancora diverse partite alla fine del campionato le opportunità di arrivare dentro ci sono.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Valladolid-Eibar: ottavo di fila

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