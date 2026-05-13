Lei nella mia anima | la mostra di Zoino & Zoino illumina la Chiesa di Santa Maria di Portosalvo

Dal 10 al 17 maggio, nella chiesa di Santa Maria di Portosalvo, sarà allestita la mostra intitolata “Lei nella mia anima”. Gli artisti napoletani Zoino & Zoino presenteranno le loro opere di pittura all’interno dell’edificio storico, creando un percorso espositivo che coinvolge i visitatori. La mostra si svolge negli spazi di un edificio religioso di interesse locale, aperto al pubblico durante tutta la settimana.

Dal 10 al 17 maggio la storica Chiesa di Santa Maria di Portosalvo farà da cornice a “Lei nella mia anima”, la mostra di arte pittorica napoletana firmata dagli artisti Zoino & Zoino. Un progetto espositivo intenso e coinvolgente che porta nel cuore di Napoli un dialogo profondo tra memoria.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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