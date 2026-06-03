Una donna di 56 anni, nota per aver documentato gli effetti collaterali del vaccino Pfizer contro il Covid, si è tolta la vita. Nella sua lettera d'addio, afferma che il vaccino somministrato alla popolazione non corrispondeva alla sperimentazione clinica con il 95% di efficacia annunciata da politici e media. La notizia è stata resa nota dopo il suo decesso, avvenuto recentemente.

In una lettera d'addio, Cotton scrive: "Il vaccino Pfizer che la popolazione ha ricevuto, e che forse avete ricevuto anche voi, non è quello della sperimentazione clinica con il 95% di efficacia annunciato da politici, giornalisti e medici televisivi. Vi è stato somministrato un prodotto per il qual. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Christine Cotton si è suicidata, morta a 56anni la farmaceutica che documentò gli effetti avversi del vaccino Covid Pfizer

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