Vaccino Covid AstraZeneca disposto indennizzo per docente di Caserta vittima di effetti avversi persa la vista da un occhio

Un docente di Caserta ha ricevuto un indennizzo dopo aver subito effetti avversi dal vaccino contro il Covid-19 prodotto da AstraZeneca. Gli è stato diagnosticato un ipovisus severo e permanente, con perdita della vista in un occhio. La decisione è stata presa in seguito a una valutazione medica che ha riscontrato danni permanenti, portando alla concessione dell'indennizzo previsto dalle normative in materia.

Al docente residente a Caserta è stato diagnosticato un ipovisus severo e permanente, con visus residuo pari a 110 non migliorabile con lenti correttive, accompagnato da atrofia ottica e significativa compromissione del campo visivo La Commissione Medica del Dipartimento Militare di Medicina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid AstraZeneca, disposto indennizzo per docente di Caserta vittima di effetti avversi, persa la vista da un occhio Belen confessa effetti avversi da vaccino Covid, virostar Bassetti e Burioni attaccano: "Faccia la showgirl e non la scienziata"Le due virostar attaccano la showigirl dopo l'ammissione di effetti avversi da vaccino Covid Belen Rodriguez confessa gli effetti avversi del vaccino... Vaccino AstraZeneca: docente perde la vista, riconosciuto il dannoUn docente di Caserta ha ottenuto il riconoscimento ufficiale del legame tra la somministrazione del vaccino AstraZeneca e la perdita della vista in... Temi più discussi: Covid: danni post vaccino, primi riconoscimenti aprono ai risarcimenti; Muore dopo il vaccino Covid: indennizzo da 77mila euro agli eredi; Morì dopo il vaccino Covid: risarcita, 77mila euro agli eredi di un’anziana. Burioni: Ma si salvarono tante vite; Vaccino Covid, 78enne morta per trombosi fulminante dopo inoculazione AstraZeneca, €77mila agli eredi a 5 anni dal decesso. Covid: danni post vaccino, primi riconoscimenti aprono ai risarcimentiDue casi accertati nel territorio pontino con patologie dopo la somministrazione e indennizzi già avviati per una delle pazienti ... rainews.it Dalla vaccinazione con Astrazeneca alla perdita della vista, svolta nel caso di un docente casertanoAccertata all’unanimità la correlazione tra la somministrazione del vaccino anti-Covid e una trombosi retinica: riconosciuta menomazione permanente e accesso ai benefici della Legge 210/92 ... casertanews.it Vaccino Covid, 78enne morta per trombosi fulminante dopo inoculazione AstraZeneca, €77mila agli eredi a 5 anni dal decesso x.com Vaccini anti Covid, riconosciuto il nesso causale in due casi pontini: avviato l’iter per gli indennizzi https://www.latinaquotidiano.it/vaccini-anti-covid-riconosciuto/ #Latina #VaccinoCovid #AstraZeneca #Pfizer #RenatoMattarelli # - facebook.com facebook