Vaccino Covid la denuncia del 28enne Remo | Cieco dopo 2 dosi Pfizer costretto a vaccinarmi senza conoscere effetti avversi - VIDEO
Un giovane di 28 anni, ex militare, ha accusato problemi di vista dopo aver ricevuto due dosi di vaccino Pfizer contro il Covid. Dopo la seconda iniezione, ha sviluppato una trombosi cerebrale che lo ha reso quasi cieco. La sua testimonianza è stata diffusa attraverso un video in cui denuncia di essere stato vaccinato senza conoscere gli effetti collaterali potenziali. La vicenda ha suscitato attenzione sui rischi associati alla vaccinazione.
Dopo 2 inoculazioni obbligatorie di vaccino Pfizer anti-Covid, Remo Esposto, ex militare 28enne, è rimasto quasi cieco a seguito di una trombosi cerebrale. Il nesso di causalità tra siero e trombosi è stato riconosciuto dalla Commissione medica ospedaliera militare di Bari. Nonostante i primi malori.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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