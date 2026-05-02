È stato bello | le lettere segrete di Karl Lagerfeld per il suo grande amore perduto

A Roma è stata allestita una mostra dedicata alle lettere scritte da Karl Lagerfeld alla madre del suo compagno, rivelando aspetti inediti della sua vita privata. Le missive, custodite con cura, sono state recentemente rese pubbliche e raccontano i sentimenti e i ricordi dello stilista nei confronti di questa figura importante. L’esposizione permette di scoprire una parte più intima del celebre creativo, lontana dalle luci dei riflettori e dai confini della moda.