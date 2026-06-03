Chorus CBL e ora il rossoblù | la bergamasca Giada Agazzi al Volley Bergamo 1991

Dopo gli inserimenti di Van Avermaet e Babatunde e la conferma di Denise Meli, arriva un nuovo innesto per il reparto centrali del Volley Bergamo 1991: Giada Agazzi vestirà la maglia rossoblù nella prossima stagione. E non si tratta di un inserimento banale, visto che la classe 2003 è bergamasca d’origine. La 23enne rappresenta un profilo che unisce prospettiva, conoscenza del territorio e senso di appartenenza. È cresciuta pallavolisticamente nel vivaio della Chorus Volley Bergamo Academy, ha costruito il proprio percorso attraverso le realtà giovanili del territorio fino ad affacciarsi ai campionati nazionali, maturando esperienza tra Serie B1 e Serie A2. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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