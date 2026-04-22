Ora è ufficiale il Volley Bergamo 1991 prosegue con Cervellin nel segno della continuità

Il Volley Bergamo 1991 ha annunciato ufficialmente il proseguimento della collaborazione con Marcello Cervellin come allenatore della prima squadra. Accanto a lui rimarrà anche il vice allenatore Milo Piccinini. La decisione conferma la volontà del club di mantenere una continuità nella guida tecnica, come anticipato nelle settimane scorse da un’intervista pubblicata sulla testata locale. La squadra si prepara così alla prossima stagione con questa stabilità.

Volley Bergamo 1991 sceglie la strada della continuità e riparte da certezze solide: come anticipato da Andrea Veneziani nell’intervista a Bergamonews, Marcello Cervellin sarà ancora l’head coach della prima squadra, con Milo Piccinini confermato nel ruolo di vice. leggi anche. L’intervista Volley Bergamo 1991, Veneziani: “Avanti con Cervellin. Cambierà più di metà del roster”. “Una decisione che nasce dalla volontà di proseguire il lavoro costruito nell’ultima stagione, dando valore a un percorso tecnico che ha saputo unire crescita, identità e spirito di squadra” afferma la società nel comunicato ufficiale. I numeri raccontano una stagione in evoluzione: 9 vittorie e 27 punti in Regular Season, con la qualificazione ai Playoff Scudetto, e un bilancio complessivo di 13 successi in 34 partite ufficiali.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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