Volley Bergamo 1991 il talento di Erika Esposito per la nuova banda rossoblù

Bergamo. La nuova banda rossoblù prende forma: Erika Esposito vestirà la maglia del Volley Bergamo 1991 nella prossima stagione. Talento giovane, personalità e qualità tecniche per una delle promesse più interessanti del panorama italiano, protagonista anche con le Nazionali giovanili azzurre. Classe 2006, milanese di nascita e cresciuta pallavolisticamente nel vivaio di Volleyrò Casal de’ Pazzi, Esposito arriva a Bergamo dopo esperienze importanti nel campionato di Serie A2 che ne hanno accelerato il percorso di crescita. Schiacciatrice di 185 centimetri, abbina elevazione, potenza in attacco e solidità in seconda linea, distinguendosi anche per personalità e capacità di reggere i ritmi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Volley Bergamo 1991 vs Next VPT Zone Parella | G14 Saranno le Incredibili 26

Notizie e thread social correlati

Una nuova centrale specialista in battuta: Babatunde al Volley Bergamo 1991Il Volley Bergamo 1991 ha firmato la centrale Maria Adelaide Babatunde, che ha giocato nelle ultime stagioni in Serie A2.

Esperienza in regia per il Volley Bergamo 1991: arriva la palleggiatrice Ilaria BattistoniIl Volley Bergamo 1991 ha annunciato l’ingaggio di Ilaria Battistoni come nuova palleggiatrice della squadra.

Temi più discussi: Il Volley Bergamo 1991 si regala il colpo Elena Pietrini: Arrivo in una piazza storica e con tanta ambizione; Azzurro Bergamo: dalla convocazione di Denise Meli a quelle dei talenti del vivaio; Volley Mercato: Bergamo rinforza il centro con Babatunde; Volley mercato 2026/27: il tabellone dei movimenti in Serie A1.

Ilaria Battistoni sarà parte di Volley Bergamo per la prossima stagione • • ? fb e ig: volleyoffcourt #volley #serieA1 #italvolley x.com

Elena Pietrini leaves Milano and joins Bergamo reddit

Volley Mercato: Babatunde arriva a BergamoNuovo rinforzo per la squadra lombarda, che si assicura una delle centrali più efficaci dell’ultima Serie A2. Dopo le esperienze tra Olbia, Brescia, Messina e Melendugno, la classe 1998 porterà solidi ... tuttosport.com

Pallavolo Mercato – Bergamo si arricchisce degli ace e dei muri di Maria Adelaide BabatundeIl Volley Bergamo 1991 ha annunciato l'arrivo in rossoblù Maria Adelaide Babatunde, centrale che nelle ultime stagioni si è affermata come una delle giocatrici più incisive della Serie A2 grazie a fis ... ivolleymagazine.it