Dopo un nubifragio che ha colpito Chiusi, in particolare l’area dello Scalo, si concentra l’attenzione sui danni subiti e sulla sicurezza dei sistemi idraulici. La pioggia intensa ha causato criticità nelle infrastrutture, mettendo in crisi il sistema di prevenzione e gestione delle acque. Le autorità stanno valutando i danni e le eventuali misure necessarie per rafforzare la sicurezza contro eventi meteorologici estremi.

Il giorno dopo il violento nubifragio che ha colpito Chiusi, in particolare lo Scalo, l’attenzione si sposta sul bilancio dei danni e sulla sicurezza idraulica. Tra i molti disagi causati dall’improvvisa bomba d’acqua del primo giugno, emerge anche un singolare episodio di solidarietà che ha visto protagonista il sindaco Gianluca Sonnini, trasformatosi per qualche ora in "autista soccorritore". A causa dell’allagamento del sottopasso ferroviario, infatti, diverse persone arrivate in treno sono rimaste bloccate, impossibilitate a raggiungere i propri autoveicoli parcheggiati in piazza Rossini, al confine con l’Umbria. L’unica alternativa pedonale sarebbe stata il passaggio sul cavalcavia, una via troppo lunga e rischiosa in quel momento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chiusi, pioggia record: "Sistema messo in crisi. Prevenzione necessaria"

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