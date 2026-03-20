Università Nucci Tor Vergata | Prevenzione necessaria per ovviare possibili patologie

Un oculista di un’università italiana sottolinea che tra gli studenti c’è un rischio elevato di sviluppare patologie legate ai difetti di vista, in particolare alla miopia. La prevenzione viene indicata come un elemento importante per ridurre eventuali problemi futuri. La dichiarazione arriva in un momento in cui si discute di salute visiva tra le giovani generazioni.

(Adnkronos) – "Da oculista desidero ribadire come tra gli studenti ci sia un alto rischio di patologie legate ai difetti di vista, in particolar modo alla miopia. Proprio in questa fascia di età c'è un rischio maggiore di progressione della miopia stessa, e risultano perciò fondamentali iniziative di prevenzione". Così Carlo Nucci, prorettore vicario, professore. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Leggi anche: Università, Einstein Telescope: inaugurato il laboratorio AiLoV-ET a Roma Tor Vergata

Leggi anche: Università, Levialdi Ghiron (Tor Vergata): "Diritto alla vista fondamentale per studenti"

Aggiornamenti e notizie su Tor Vergata

Temi più discussi: Università, Nucci (Tor Vergata): Vista studenti sotto controllo con Campus visivo; Università: Nucci (Tor Vergata), ‘con Campus visivo studenti più sereni’; Comunicazione Italiana; Presentato Campus Visivo: una clinica oculistica a Tor Vergata per garantire visite gratuite per gli studenti a basso reddito.

Università, Nucci (Tor Vergata): Prevenzione necessaria per ovviare possibili patologieRoma, 20 mar. (Adnkronos Salute) - Da oculista desidero ribadire come tra gli studenti ci sia un alto rischio di patologie legate ai difetti di vista, in particolar modo alla miopia. Proprio in ... msn.com

Università, Levialdi Ghiron (Tor Vergata): Diritto alla vista fondamentale per studentiRoma, 20 mar. (Adnkronos Salute) - Questa giornata ha un grandissimo valore perché è in grado di sancire il vero e proprio diritto alla vista, un principio fondamentale per tutti gli studenti che ... iltempo.it

Anche a Tor Vergata al fianco di Cuba! Ieri a Lettere e Filosofia con un aperitivo sociale abbiamo lanciato la campagna di solidarietà internazionalista con Cuba! Mentre l’embargo imperialista continua a colpire il popolo cubano, rispondiamo con la solidar - facebook.com facebook