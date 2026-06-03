Chieti l’IA trasforma la politica in satira | nasce Chietiridiamocisu

Notizia in breve

A Chieti è nata una pagina satirica chiamata Chietiridiamocisu, creata da tre autori anonimi, che utilizza l'intelligenza artificiale per generare immagini e commenti ironici sulla politica locale. I politici della città hanno reagito alle immagini con reazioni miste, senza commentare pubblicamente. La pagina ha riscosso attenzione sui social media, attirando commenti e condivisioni da parte degli utenti. I creatori rimangono anonimi, senza aver rivelato le loro identità.