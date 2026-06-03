Chieti l’IA trasforma la politica in satira | nasce Chietiridiamocisu
A Chieti è nata una pagina satirica chiamata Chietiridiamocisu, creata da tre autori anonimi, che utilizza l'intelligenza artificiale per generare immagini e commenti ironici sulla politica locale. I politici della città hanno reagito alle immagini con reazioni miste, senza commentare pubblicamente. La pagina ha riscosso attenzione sui social media, attirando commenti e condivisioni da parte degli utenti. I creatori rimangono anonimi, senza aver rivelato le loro identità.
Chi sono i tre creatori anonimi dietro la pagina?. Come reagiscono i politici di Chieti alle immagini generate dall'IA?. Quali candidati sono stati coinvolti nella satira digitale?. Cosa accadrà al progetto dopo l'elezione del nuovo sindaco?.? In Breve Tre residenti trentenni anonimi gestiscono la pagina tramite algoritmi di intelligenza artificiale.. Contenuti satirici coinvolgono politici come De Cesare, Colantonio, Carbone, Cascini e Amoroso.. Immagini surreali mescolano cultura pop e tradizioni locali dei quartieri di Chieti.. Il progetto nasce il 30 maggio in vista del ballottaggio dell'8 e 9 giugno.. L’intelligenza artificiale entra nel dibattito di Chieti con la nascita di Chietiridiamocisu. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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