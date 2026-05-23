Una campagna di Matteo Renzi ha attirato molta attenzione sui social media, trasformando la nostalgia politica in contenuti satirici virali. La strategia ha suscitato commenti e condivisioni, rendendo il tema della memoria politica protagonista nel dibattito online. La campagna si distingue per il suo tono diretto e ironico, coinvolgendo un pubblico ampio e variegato. La diffusione sui social ha portato a un forte incremento di interazioni e discussioni tra gli utenti, rendendo l’iniziativa tra le più discusse degli ultimi anni.

Matteo Renzi torna al centro del dibattito politico con una delle campagne comunicative più discusse degli ultimi anni. I manifesti lanciati da Italia Viva nelle grandi stazioni italiane da Roma Termini a Milano Centrale utilizzano grafica, slogan e stile tipografico ispirati all’estetica del Ventennio fascista per colpire direttamente Giorgia Meloni e il suo governo. Il messaggio è semplice, aggressivo e studiato per diventare virale: QVANDO C’ERA LEI i treni arrivavano in ritardo, QVANDO C’ERA LEI si pagavano più tasse, QVANDO C’ERA LEI la spesa si pagava di più. L’operazione non punta solo alla critica politica. È una strategia di comunicazione costruita per occupare spazio mediatico, generare indignazione, polarizzare il dibattito e moltiplicare la diffusione sui social. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - “QVANDO C’ERA LEI”: la campagna di Renzi che trasforma la nostalgia politica in satira virale

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La campagna di Italia Viva che scimmiotta i cinegiornali fascisti

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