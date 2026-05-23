QVANDO C’ERA LEI | la campagna di Renzi che trasforma la nostalgia politica in satira virale

Da corrieretoscano.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una campagna di Matteo Renzi ha attirato molta attenzione sui social media, trasformando la nostalgia politica in contenuti satirici virali. La strategia ha suscitato commenti e condivisioni, rendendo il tema della memoria politica protagonista nel dibattito online. La campagna si distingue per il suo tono diretto e ironico, coinvolgendo un pubblico ampio e variegato. La diffusione sui social ha portato a un forte incremento di interazioni e discussioni tra gli utenti, rendendo l’iniziativa tra le più discusse degli ultimi anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Matteo Renzi torna al centro del dibattito politico con una delle campagne comunicative più discusse degli ultimi anni. I manifesti lanciati da Italia Viva nelle grandi stazioni italiane da Roma Termini a Milano Centrale utilizzano grafica, slogan e stile tipografico ispirati all’estetica del Ventennio fascista per colpire direttamente Giorgia Meloni e il suo governo. Il messaggio è semplice, aggressivo e studiato per diventare virale:  QVANDO C’ERA LEI i treni arrivavano in ritardo, QVANDO C’ERA LEI si pagavano più tasse, QVANDO C’ERA LEI la spesa si pagava di più. L’operazione non punta solo alla critica politica. È una strategia di comunicazione costruita per occupare spazio mediatico, generare indignazione, polarizzare il dibattito e moltiplicare la diffusione sui social. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

qvando c8217era lei la campagna di renzi che trasforma la nostalgia politica in satira virale
© Corrieretoscano.it - “QVANDO C’ERA LEI”: la campagna di Renzi che trasforma la nostalgia politica in satira virale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La campagna di Italia Viva che scimmiotta i cinegiornali fascisti

Video La campagna di Italia Viva che scimmiotta i cinegiornali fascisti

Sullo stesso argomento

Governo, campagna Renzi per il due per mille in stile Ventennio: "Qvando c'era lei" VIDEOIl 'font' dei manifesti è inconfondibile: richiama quello della propaganda del Ventennio, così come lo stile delle illustrazioni che sembrano uscite...

Italia Viva lancia la campagna per il 2×1000 e ironizza su Meloni in stile Ventennio: “Qvando c’era lei”Questa mattinaItalia Vivaha lanciato, nelle stazioni di Roma e Milano, la campagna per il2×1000.

renzi qvando c era leiQuando c'era lei, Renzi punge Meloni coi manifesti nelle stazioni di Roma e Milano sui treni ma non soloMatteo Renzi ha lanciato una campagna ironica contro la premier Giorgia Meloni con manifesti con la scritta Quando c'era lei: la reazione. virgilio.it

renzi qvando c era leiMeloni replica ai manifesti Quando c'era lei di Renzi nelle stazioni: Non mi hanno irritata, sono efficaciMeloni interviene sui manifesti di Renzi Quando c'era lei e smentisce di essersi arrabbiata per l'iniziativa di Italia Viva ... virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web