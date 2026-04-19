Sara Rattaro per Teresa Mattei | Quando il dolore personale si trasforma in giustizia per tutte | è lì che nasce la politica vera

Sara Rattaro ha commentato la figura di Teresa Mattei, evidenziando come il dolore personale possa diventare un motore per promuovere la giustizia collettiva. La scrittrice ha sottolineato che la politica autentica si manifesta quando ci si impegna per il bene comune, partendo da esperienze di sofferenza. La vita di Mattei, attivista e politica, è ricordata per il suo contributo alla libertà del Paese e ai diritti femminili.

Teresa Mattei: una vita a servizio della libertà del nostro Paese e dei diritti delle donne. Antifascista coraggiosa, si è opposta sin dai tempi della scuola ai soprusi e alle discriminazioni del regime; ha partecipato attivamente alla Resistenza ed è stata la più giovane eletta – a soli 25 anni – all’ Assemblea Costituente. Fondamentale il suo ostinato contributo alla formulazione degli articoli costituzionali sull’ uguaglianza ‘di fatto’ e sulla parità di genere, dal matrimonio al lavoro (artt. 3, 29, 37, 51). A lei dobbiamo anche la scelta della mimosa come simbolo dell’8 marzo: "All’apparenza è fragile, ma resiste: i rami si piegano, ma non si spezzano.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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