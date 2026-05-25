Un nuovo volo collega Bologna a Berlino, inaugurato il 25 maggio 2026. La tratta si aggiunge alle rotte esistenti, offrendo un collegamento diretto tra le due città. La compagnia aerea ha comunicato l’avvio del servizio, con frequenza e orari ancora da definire. L’aeroporto di Bologna conferma l’incremento delle destinazioni internazionali, puntando a facilitare i collegamenti tra Italia e Germania.

Bologna, 25 maggio 2026 – Nuovo collegamento da Bologna per la Germania, precisamente con la città di Berlino. I risultati del summit degli scali aeroportuali. E' passata appena una settimana, ma il summit degli aeroporti che si è svolto la scorsa settimana a Rimini ha prodotto già contratti e nuovi collegamenti per gli scali emiliano-romagnoli. Come il nuovo collegamento per Berlino annunciato oggi dal Marconi di Bologna. A operare il volo la compagnia Eurowings (del gruppo Lufthansa), che dal prossimo due novembre farà spola tra il capoluogo emiliano e Berlino, con quattro frequenze settimanali". La soddisfazione del ‘Marconi’. L'avvio di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aeroporto Marconi, nuovo collegamento tra Bologna e Berlino

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