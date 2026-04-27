Comunali Chieti Alessandro Carbone | Stesse facce da 30 anni Servizi essenziali e città di nuovo capoluogo
Durante le elezioni comunali a Chieti, un candidato ha dichiarato che le stesse persone sono presenti in politica locale da oltre 30 anni. Ha inoltre sottolineato la necessità di ripristinare i servizi essenziali e di riportare la città a essere il capoluogo della provincia. In un intervento diretto, ha espresso chiaramente l'intenzione di cambiare gli schemi tradizionali e di proporre una svolta rispetto alle consuete dinamiche politiche.
Toni diretti, impostazione netta, volontà dichiarata di rappresentare una rottura rispetto agli equilibri tradizionali della politica cittadina. Alessandro Carbone si presenta così nella corsa a Palazzo d’Achille e rivendica il ruolo di proposta alternativa sia al centrodestra sia al.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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