Comunali Chieti Alessandro Carbone | Stesse facce da 30 anni Servizi essenziali e città di nuovo capoluogo

Durante le elezioni comunali a Chieti, un candidato ha dichiarato che le stesse persone sono presenti in politica locale da oltre 30 anni. Ha inoltre sottolineato la necessità di ripristinare i servizi essenziali e di riportare la città a essere il capoluogo della provincia. In un intervento diretto, ha espresso chiaramente l'intenzione di cambiare gli schemi tradizionali e di proporre una svolta rispetto alle consuete dinamiche politiche.