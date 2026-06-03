Chieti al ballottaggio | la scheda elettorale e come si vota al secondo turno

Da chietitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 7 e lunedì 8 giugno, gli elettori di Chieti voteranno per il secondo turno delle elezioni comunali. La scheda elettorale sarà diversa rispetto alla prima tornata e verrà consegnata ai cittadini al momento del voto. Gli elettori dovranno scegliere tra i due candidati rimasti in corsa, segnando la loro preferenza sulla scheda prima di consegnarla all’ufficio elettorale.

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Cambia la scheda che verrà consegnata agli elettori teatini che domenica 7 e lunedì 8 giugno si recheranno alle urne per il secondo turno. Al ballottaggio, la scheda di colore azzurro diventa più snella rispetto al primo turno elettorale e prevede solo il nome dei due candidati alla carica di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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