Chieti al ballottaggio | la scheda elettorale e come si vota al secondo turno

Domenica 7 e lunedì 8 giugno, gli elettori di Chieti voteranno per il secondo turno delle elezioni comunali. La scheda elettorale sarà diversa rispetto alla prima tornata e verrà consegnata ai cittadini al momento del voto. Gli elettori dovranno scegliere tra i due candidati rimasti in corsa, segnando la loro preferenza sulla scheda prima di consegnarla all’ufficio elettorale.

Cambia la scheda che verrà consegnata agli elettori teatini che domenica 7 e lunedì 8 giugno si recheranno alle urne per il secondo turno. Al ballottaggio, la scheda di colore azzurro diventa più snella rispetto al primo turno elettorale e prevede solo il nome dei due candidati alla carica di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Speciale Elezioni Ballottaggio Chieti - Lunedì 8 Giugno dalle ore 14:45 LIVE su Rete8 (Promo Tv)

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Il 7 e 8 giugno ci sarà il ballottaggio a Chieti, che è la città da cui vengo e dove conservo ancora tanti affetti e relazioni, oltre che ricordi. L’anno scorso ebbi modo di fare una incursione da giornalista nelle vicende teatine, con una inchiesta che pubblicai per @ x.com

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