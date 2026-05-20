Elezioni comunali 2026 | il fac simile della scheda elettorale come si vota e cosa serve al seggio

Le urne saranno aperte domenica 24 maggio alle 7 e chiuderanno alle 23, mentre il giorno seguente si potrà votare dalle 7 alle 15. A Chieti si svolgeranno le elezioni comunali per rinnovare il consiglio e eleggere il nuovo primo cittadino. La scheda elettorale, il fac simile e le istruzioni su come si vota saranno disponibili presso i seggi. Per votare sarà necessario presentarsi con un documento di identità e la tessera elettorale.

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