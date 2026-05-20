Elezioni comunali 2026 | il fac simile della scheda elettorale come si vota e cosa serve al seggio
Le urne saranno aperte domenica 24 maggio alle 7 e chiuderanno alle 23, mentre il giorno seguente si potrà votare dalle 7 alle 15. A Chieti si svolgeranno le elezioni comunali per rinnovare il consiglio e eleggere il nuovo primo cittadino. La scheda elettorale, il fac simile e le istruzioni su come si vota saranno disponibili presso i seggi. Per votare sarà necessario presentarsi con un documento di identità e la tessera elettorale.
Urne aperte dalle ore 7 di domenica 24 maggio fino alle ore 23, e dalle 7 alle 15 di lunedì 25 maggio, a Chieti, per il rinnovo del consiglio comunale e la scelta del nuovo sindaco. Oltre al capoluogo di provincia, andranno al voto anche Guardiagrele, Guilmi e Palena.Quelli del Chietino sono fra. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Come votare Sì o No al Referendum sulla Giustizia 2026: il fac simile della scheda e il quesito
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Il fac simile della scheda elettorale per le elezioni comunali del 24-25 maggio (e come si vota)
Come si vota nelle Marche per il referendum sulla giustizia: fac simile scheda elettoraleAncona, 21 marzo 2026 – Al termine di una campagna referendaria che ha visto strenuamente impegnati fino all’ultimo, i due fronti contrapposti per il...
Il Capoluogo D'Abruzzo. . Speciale elezioni comunali 2026, Pizzoli al voto L'intervista al candidato sindaco Angelo Sulpizio - Facebook facebook
Faenza: elezioni comunali 2026, apertura straordinaria dell’Ufficio Elettorale per il rilascio delle tessere elettorali x.com
Le elezioni amministrative del 2026 sono ormai alle porte: con la guida elaborata da ANCI, prende forma il quadro operativo che accompagnerà Comuni, candidati, segretari comunali e uffici elettorali verso il voto del 24 e 25 maggio, con eventuali ballottaggi f reddit
Come si vota alle elezioni comunali 2026: il vademecum per non farsi annullare la schedaLe regole sono molte e varie, in base al numero di abitanti del comune di residenza. Urne aperte domenica 24 e lunedì 25 maggio nella maggior parte delle Regioni ... quotidiano.net
Elezioni comunali 2026, come si vota: da scheda elettorale a voto disgiunto. Cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni comunali 2026, come si vota: da scheda elettorale a voto disgiunto. Cosa sapere ... tg24.sky.it