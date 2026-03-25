Conte al seggio dimentica la scheda elettorale e torna a prenderla poi vota al Referendum – Il video

Durante le operazioni di voto, un esponente politico si è recato al seggio senza la scheda elettorale e è tornato a prenderla prima di esprimere il proprio voto per il Referendum. Il fatto è stato documentato da un video diffuso sui social media. Nessun altro dettaglio è stato reso noto riguardo all’accaduto o alle conseguenze di questa situazione.

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