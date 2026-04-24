Secondo le ultime notizie, la società juventina ha stabilito un prezzo per la cessione del centrocampista olandese. La possibile partenza del giocatore sarebbe prevista al termine della stagione in corso, con la società che avrebbe fissato una cifra specifica per la sua vendita. La trattativa, quindi, potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, se le parti trovassero un accordo.

di Luca Fioretti Koopmeiners Juve, la mezzala olandese potrebbe lasciare a fine stagione con la dirigenza bianconera che ha fissato il prezzo per la cessione. La Juventus progetta una rifondazione totale in vista della prossima stagione. Sotto la guida di Luciano Spalletti, fresco di rinnovo, la società bianconera inizia a programmare il mercato estivo tra cessioni e acquisti. Il reparto più cruciale è il centrocampo, dove rimane sempre viva la pista che porterebbe a Bernardo Silva, ma non solo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la dirigenza deve lavorare sulle partenze dei propri calciatori. In questo senso, i titolari inamovibili risultano Manuel Locatelli e Khephren Thuram, designati a dominare i due posti centrali.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, possibile addio a fine stagione: a queste cifre può partire. Le ultimissime

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