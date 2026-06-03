Chiara Ferragni perché tutti parlano adesso di Fabio Maria Damato

Il nome di Fabio Maria Damato è tornato al centro dell’attenzione dopo un’intervista recente. Damato, che ha lavorato per anni come figura chiave dell’impero digitale dell’imprenditrice, è ora al centro delle discussioni. La sua presenza nel settore digitale e il suo passato professionale vengono ora rivisitati, attirando l’interesse di molti. La sua figura è stata spesso associata a Chiara Ferragni, anche se i dettagli specifici non vengono divulgati.

Il suo nome è tornato a circolare in queste ore, complice un’intervista: stiamo parlando di Fabio Maria Damato, per anni vero e proprio motore dell’impero dell’imprenditrice digitale. Una figura chiave che il grande pubblico ha imparato a riconoscere accanto a Chiara sui red carpet, dietro le quinte di Sanremo e in ogni grande mossa professionale targata Ferragni, ma oggi i rapporti tra i due sono distanti. Fabio Maria Damato, perché è stato così importante per Chiara Ferragni. Per capire il peso della rottura tra Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato, però, occorre fare un piccolo passo indietro. Pugliese di Barletta, ha studiato Economia Aziendale alla Bocconi e in seguito è entrato nell’orbita della Ferragni nel 2017. 🔗 Leggi su Dilei.it

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