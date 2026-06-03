Chi sono i calciatori dell'Italia convocati da Baldini molto più che semplici semisconosciuti

L'Italia di Silvio Baldini ha solo giocatori dell'Under 21, oltre a Donnarumma, molti di loro però sono già molto conosciuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Quello che hanno fatto i giocatori dellitalia ha scioccato la bosnia e la fifa è intervenuta.

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