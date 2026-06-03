Chi sono i calciatori dell'Italia convocati da Baldini molto più che semplici semisconosciuti
L'Italia under 21, convocata da Silvio Baldini, include anche Donnarumma, mentre gli altri sono giovani calciatori ancora in fase di crescita. La lista comprende diversi atleti noti nel panorama nazionale, anche se non ancora affermati a livello internazionale. La selezione si compone esclusivamente di giocatori under 21, con alcuni di loro già presenti in club di alto livello. La convocazione si rivolge a un gruppo di calciatori emergenti, con alcuni già noti agli appassionati di calcio.
L'Italia di Silvio Baldini ha solo giocatori dell'Under 21, oltre a Donnarumma, molti di loro però sono già molto conosciuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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