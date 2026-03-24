Calafiori spiega il metodo usato da Gattuso con i calciatori dell'Italia | Sentivo più lui che mia madre

Riccardo Calafiori ha parlato durante una conferenza stampa del metodo adottato dall’allenatore Gattuso con i calciatori della Nazionale italiana durante il periodo di assenza dalle partite ufficiali. Ha riferito che l’allenatore si è concentrato molto sul lavoro in campo e ha mantenuto un contatto diretto con i giocatori, sottolineando che il suo stile è stato molto presente anche nel dialogo quotidiano con il gruppo.

Riccardo Calafiori ha spiegato in conferenza stampa cos'ha fatto Gattuso in questo periodo lontano dalle partite della Nazionale Italia. Il suo metodo per aiutare la squadra: "Ho sentito più lui che mia madre". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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