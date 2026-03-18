Lo scorso gennaio, il Bulletin of the Atomic Scientists ha pubblicato un report che analizza la crescente attenzione verso il nucleare, evidenziando chi investe nella sua produzione e chi si occupa della realizzazione di armi atomiche. Il documento fornisce dati sulle aziende coinvolte, sui finanziatori e sulle nazioni che sviluppano programmi nucleari, senza entrare in analisi delle motivazioni o delle conseguenze di tali azioni.

Lo scorso gennaio il Bulletin of the Atomic Scientists, che nel 1947 ha istituito il simbolico “Orologio dell’Apocalisse” – noto come Doomsday Clock – per indicare quanto l’umanità sia vicina a una catastrofe globale, nelle scorse settimane ha dichiarato di aver posizionato questa sorta di barometro del nostro destino a 85 secondi dalla mezzanotte. Un anno fa era a 89. «Le intese globali, faticosamente conquistate, stanno crollando, accelerando una competizione tra grandi potenze e minando la cooperazione internazionale, fondamentale per ridurre i rischi di guerra nucleare», si legge nell’annuncio dell’organizzazione, arrivato pochi giorni prima della scadenza del trattato New START, l’ultimo grande accordo bilaterale di controllo degli armamenti nucleari strategici tra Stati Uniti e Russia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La nuova corsa al nucleare: chi finanzia e chi produce le armi atomiche

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