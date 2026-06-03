Chi paga il deficit di 349 milioni di euro della sanità pugliese?
La Regione Puglia ha stimato un aumento di 433 milioni di euro nei costi della sanità nel 2025, rispetto all’anno precedente. Di questa cifra, 51 milioni sono ricavi aggiuntivi e 25 milioni derivano da recuperi e compensazioni. Tuttavia, il deficit totale della sanità pugliese si attesta a 349 milioni di euro. La differenza tra maggiori costi e risorse disponibili solleva interrogativi sulla copertura finanziaria complessiva del settore.
Riceviamo e pubblichiamo da “Medicina democratica, Movimento di Lotta per la Salute Sezione Puglia”La Regione quantifica in 433 milioni di euro i maggiori costi del 2025 per la sanità, compensati da 51 milioni di maggiori ricavi e da 25 milioni di recuperi e compensazioni. La perdita 2025 viene. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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