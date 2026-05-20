Chi l' ha visto? stasera su Rai 3 | le anticipazioni e i casi del 20 maggio

Nella puntata di stasera del programma di Federica Sciarelli sono previsti nuovi aggiornamenti sulla scomparsa di Riccardo Branchini e gli omicidi di Pollena Trocchia. Stasera, mercoledì 20 maggio, alle 21:20 su Rai 3 torna l'appuntamento con Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa di scomparsi, cold case e casi di cronaca ancora irrisolti. La puntata di oggi punta i riflettori su tre vicende molto seguite, tra aggiornamenti, colpi di scena e nuove tensioni familiari. Riccardo Branchini: il mistero della diga del Furlo Il focus principale è sulla scomparsa di Riccardo Branchini, avvenuta nel 2024 nei pressi della diga del Furlo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Chi l'ha visto, stasera in tv le anticipazioni e i casi del 13 maggio 2026

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