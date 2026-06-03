Nuovo appuntamento questa sera, mercoledì 3 giugno, in prima serata su Rai 3 con le inchieste e i gialli di Chi l'ha visto?, lo storico programma condotto da Federica Sciarelli. La trasmissione torna in onda forte degli ottimi ascolti della scorsa settimana, quando ha registrato ben 1.463.000 spettatori pari al 10.6% di share. Sotto i riflettori della puntata odierna ci sarà il mistero della sparizione di Paula Andrea Bran Yépez, seguito dai retroscena sul caso di Pamela Genini e dagli importanti risvolti giudiziari sulla morte di Claudia De Chirico. Come sempre, la diretta inizierà alle 21.20 su Rai 3, con la possibilità di seguirla anche in streaming su RaiPlay. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi del 3 giugno

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Chi l'ha visto, stasera in tv le anticipazioni e i casi del 13 maggio 2026

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