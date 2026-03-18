Mercoledì 18 marzo, torna l'appuntamento settimanale con la cronaca in diretta e i casi di scomparsa a Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai 3. La serata si preannuncia densa di interrogativi e nuovi elementi investigativi, a partire dal mistero mai risolto della piccola Kata, sparita nel nulla a Firenze ormai due anni e mezzo fa. Si passerà poi all'inchiesta che sta scuotendo le forze dell'ordine, focalizzata sul caso Cinturrino e sui presunti abusi di potere di alcuni agenti, per poi tornare ad aggiornare il pubblico sull'inquietante vicenda dello "Chef Milza". L'appuntamento per seguire le inchieste e gli appelli della redazione è fissato come sempre per le 21. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi del 18 marzo

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