Mercoledì 25 marzo, torna l'appuntamento settimanale con la cronaca in diretta e i casi di scomparsa a Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai 3. La serata si preannuncia densa di interrogativi e nuovi elementi investigativi, a partire dalla vicenda di Nessy Guerra che rischia il carcere in Egitto. Si parlerà anche della morte di Katty Skerl e della scomparsa di Pietro Conversano. L'appuntamento per seguire le inchieste e gli appelli della redazione è fissato come sempre per le 21.20 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. La prima parte della serata sarà dedicata al caso di Nessy Guerra, la 25enne italiana bloccata in Egitto, dove rischia il carcere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi del 25 marzo

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