Come ogni mercoledì, Rai 3 si accende in prima serata con un nuovo appuntamento di Chi l’ha Visto?, il programma di approfondimento e cronaca nera condotto da Federica Sciarelli. Anticipazioni del 3 giugno 2026. La nuova puntata si apre con il caso di Paula Andrea Bran Yépez, la madre di origini sudamericane scomparsa anni fa da Farneta (Lucca). Sulla vicenda si era detto che fosse tornata nel suo Paese. Ma è davvero così? Paula ha davvero abbandonato il suo bambino di 7 anni e se n’è andata? La Procura non ci crede, ha ripreso le indagini e ha indagato il marito per omicidio e occultamento di cadavere. Sul caso verranno proposte nuove testimonianze inedite. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Chi l’ha Visto?, stasera nuove testimonianze sul caso di Paula Andrea Bran Yépez

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#PamelaGenini aveva denunciato più volte le violenze subite e aveva dichiarato di temere di essere uccisa. La vicenda sarà tra i casi al centro della puntata di Chi l’ha visto? in onda il 3 giugno su Rai 3. x.com

Le anticipazioni di Chi l’ha visto?: gli scomparsi e 3 casi di femminicidioSi sono riaperte le indagini su Paula Andrea Bran Yépez, conosciuta anche come Rosita, scomparsa nel novembre del 2012 dalla sua abitazione di Farneta (Lucca). Il marito Samuel Laverde Guarín ha ... iodonna.it

Federica Sciarelli questa sera tornerà sul caso di Paula Andrea Bran Yépez e su quello di Claudia De ChiricoStasera, mercoledì 3 giugno 2026, nuova puntata di Chi l'ha visto? su Rai 3. Ecco tutti i casi di oggi dal caso di Paula Andrea Bran Yépez e quello di Claudia De Chirico ... gazzetta.it