Chi l' ha visto? stasera in tv | le anticipazioni e i casi del 3 giugno 2026

Da today.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Stasera su Rai 3 torna “Chi l'ha visto?” con Federica Sciarelli, dedicando la puntata a casi ancora irrisolti. Tra le storie trattate ci sono situazioni che continuano a suscitare domande e incertezze, senza fornire risposte definitive. La trasmissione si concentra su vicende che hanno mantenuto il riserbo nel tempo, invitando gli spettatori a riflettere sui dettagli ancora oscuri. La puntata andrà in onda alle 21.20.

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La nuova puntata di “Chi l'ha visto?", in onda questa sera - 3 giugno - su Rai 3 con la conduzione di Federica Sciarelli, si occupa di vicende che continuano a sollevare dubbi e interrogativi. Inchieste riaperte, processi imminenti e casi che attendono risposte definitive, per un programma che. 🔗 Leggi su Today.it

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Chi l'ha visto, stasera in tv le anticipazioni e i casi del 13 maggio 2026

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