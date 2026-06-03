Chi l' ha visto? stasera in tv | le anticipazioni e i casi del 3 giugno 2026
Stasera su Rai 3 torna “Chi l'ha visto?” con Federica Sciarelli, dedicando la puntata a casi ancora irrisolti. Tra le storie trattate ci sono situazioni che continuano a suscitare domande e incertezze, senza fornire risposte definitive. La trasmissione si concentra su vicende che hanno mantenuto il riserbo nel tempo, invitando gli spettatori a riflettere sui dettagli ancora oscuri. La puntata andrà in onda alle 21.20.
La nuova puntata di “Chi l'ha visto?", in onda questa sera - 3 giugno - su Rai 3 con la conduzione di Federica Sciarelli, si occupa di vicende che continuano a sollevare dubbi e interrogativi. Inchieste riaperte, processi imminenti e casi che attendono risposte definitive, per un programma che. 🔗 Leggi su Today.it
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