Chi guiderà Bologna domani? Undici nomi nel futuro della città

Domani si terrà una consultazione per decidere chi guiderà Bologna, con undici candidati in corsa. Il 2026 sarà un anno di passaggio, segnato da attese e preparativi in vista delle elezioni comunali del 2027. La città si avvicina a questo momento con un clima di attesa e mobilitazione politica, mentre si delineano le possibili future leadership. La consultazione rappresenta un passo importante nel percorso verso le prossime elezioni.

Il 2026 è un anno cruciale per la politica bolognese: un anno di transizione, attesa, ma soprattutto di preparazione alle elezioni comunali 2027. Quello che accadrà nei prossimi mesi sarà determinante: le scelte amministrative, le battaglie politiche, i risultati ottenuti o mancati saranno -. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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