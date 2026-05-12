Sant’Agata de’ Goti Il futuro della città si decide nel confronto pubblico | Carmine Valentino sfida la candidata di Oggi e Domani a un dibattito aperto

A Sant’Agata de’ Goti, Carmine Valentino ha invitato pubblicamente la candidata di “Oggi e Domani” a partecipare a un dibattito aperto. Valentino ha dichiarato che il futuro della città si decide attraverso un confronto diretto tra i candidati. L’appello è stato rivolto senza specificare una data precisa, ma si tratta di un invito a discutere pubblicamente le proposte e le idee per la guida del Comune.

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Sant’Agata de’ Goti – Un appello diretto al confronto pubblico tra i candidati alla guida della città. Carmine Valentino, candidato sindaco della lista “Radici e Futuro”, lancia un invito formale alla candidata della lista “Oggi e Domani” — o a un suo eventuale rappresentante — per un dibattito pubblico sui temi centrali della campagna elettorale. Secondo il candidato di “Radici e Futuro”, il confronto rappresenterebbe non solo un’occasione democratica, ma anche uno strumento fondamentale per consentire ai cittadini di valutare con maggiore consapevolezza programmi e proposte. «Ognuno ha un’idea e una visione diversa per il futuro della nostra comunità.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Sant’Agata de’ Goti. “Il futuro della città si decide nel confronto pubblico”: Carmine Valentino sfida la candidata di “Oggi e Domani” a un dibattito aperto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sant’Agata dè Goti, Carmine Valentino lancia la sua candidatura a sindaco con la lista “Radici e Futuro”Tempo di lettura: 2 minutiCarmine Valentino, candidato sindaco della lista “Radici e Futuro” al Comune di Sant’Agata de’ Goti, presenta un progetto... Sant’Agata de’ Goti, Valentino si candida a sindaco con “Radici e Futuro”Carmine Valentino, candidato sindaco della lista “Radici e Futuro” al Comune di Sant’Agata de’ Goti, presenta un progetto politico che mette al... Argomenti più discussi: Al via lavori di sistemazione della provinciale n° 111 Frasso Telesino Sant'Agata de' Goti; Al Barrìo Fest di Sant’Agata de Goti la mostra Muy Caliente!; Diocesi: Cerreto Sannita, riprendono le attività di doposcuola del Centro polifunzionale per minori Kids and Teens a Sant’Agata de’ Goti; S Agata de' Goti (BN). Festa dell’Europa, ‘Radici e Futuro’: 'La città deve tornare protagonista nelle opportunità europee. L’esponente di Forza Italia Guido Cioffi annuncia la trasformazione del comitato referendario in un presidio permanente per le riforme. #ValleCaudina #Irpinia #Sannio #Campania #ValleVitulanese #Politica x.com Sant’Agata de’ Goti. Il futuro della città si decide nel confronto pubblico: Carmine Valentino sfida la candidata di Oggi e Domani a un dibattito apertoSant'Agata de' Goti – Un appello diretto al confronto pubblico tra i candidati alla guida della città. Carmine Valentino, candidato sindaco della lista ... laprimapagina.it