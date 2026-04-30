A Giardini Naxos si svolge una competizione tra quattro candidati per la carica di sindaco, dopo che il precedente primo cittadino ha perso la sua posizione. La sfida si tiene in un momento di transizione politica, con gli elettori chiamati alle urne per scegliere chi guiderà il comune nei prossimi anni. La campagna elettorale si concentra su temi locali e programmi per il futuro del territorio.

? Cosa sapere Quattro candidati si sfidano per la guida di Giardini Naxos dopo la decadenza di Stracuzzi.. La competizione elettorale mira a stabilizzare l'amministrazione comunale dopo il periodo di commissariamento.. Quattro candidati si sfidano per la guida di Giardini Naxos dopo la decadenza dell’amministrazione di Giorgio Stracuzzi, aprendo una stagione di rinnovamento nel comune ionico. La corsa al palazzo comunale vede protagonisti figure con percorsi differenti, che si contendono la gestione del territorio in un momento cruciale per il futuro della località. Il quadro elettorale si presenta variegato e coinvolge diverse forze civiche. Salvo Puccio, che ha ricoperto il ruolo di direttore generale presso il Comune di Messina, guida la lista denominata Puccio sindaco di Giardini Naxos.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giardini Naxos, sfida a 4 candidati: chi guiderà il futuro?

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